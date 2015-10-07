سكرتير عام بنى سويف يتفقد قافلة طبية ويوزع أدوات مدرسية على طلاب مدرسة

تابع اللواء أحمد على سكرتير عام محافظة بنى سويف اليوم سير العملية التعليمية بالمدرسة الإعدادية بقرية الجمهود بمركز الفشن جنوب المحافظة، واطمأن على انتظام الطلاب وانضباط المعلمين فى مواعيد العمل بالإضافة إلى توزيع أدوات مدرسية على طلاب المدرسة.

وتفقد سكرتير عام المحافظة أيضًا القافلة الطبية التى تنظمها مديرية الصحة بالقرية وتستمر على مدي يومين وتضم 11 تخصصًا منها باطنة، قلب، جراحة ونساء وولادة، وتنظيم أسرة، وأطفال، ورمد، وأمراض جلدية، وعظام ، وأسنان، بالإضافة إلى سيارتين خدمات (معمل تحاليل، وسجلات كمبيوتر ) حيث يتم توقيع الكشف الطبى وإجراء التحاليل الطبية وصرف العلاج للمواطنين من أبناء القرية وتوابعها.

ومن ناحيته أكد الدكتور جمال الجوهرى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة فى تصريحات صحفية: أن القافلة بها 115 صنف دواء واستقبلت 970 حالة فى "يومها الأول"، وقام الأطباء بفحصهم حيث تم تحويل حالتين للمستشفي المركزي، استخراج 4 قرارات علاج على نفقة الدولة، وإجراء 25 تحليل دم، و 18 تحليل طفيلات، و3 رسم قلب فضلا عن تنظيم 4 ندوات توعية صحية بحضور من 20 إلى 25 سيدة في الندوة الواحدة لتوعيتهم بشأن التعامل مع بعض الأمراض وخاصة فيما يتعلق بتنظيم الأسرة ، والرضاعة الطبيعية، وأمراض انفلونزا الطيور، والفيروسات الكبدية.

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سكرتير عام بنى سويف



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سكرتير عام بنى سويف