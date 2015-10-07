بالصور.. بدء استكمال مشروع الصرف الصحى بمصيف بلطيم استعدادًا للموسم المقبل

بدأت أعمال استكمال مشروع الصرف الصحى بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، بعد توقف لمدة ثلاثة أشهر ماضية، لتواجد المصطفين والزائرين للمصيف خلال إجازة عيد الأضحى، استعدادًا للموسم المقبل 2016 ليكون مصيفًا خاليًا من مشكلات الصرف الصحى التي عانى منها قبل ذلك المصطافون واعتذر لهم الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ فى إحدى زيارته للمصيف فى شهر أغسطس الماضى.

وأكد الدكتور أسامة حمدى، محافظ كفر الشيخ، أنه تم تخصيص مساحة 10 أفدنة لإقامة محطة الصرف الصحى الجارى العمل بها شرق مدينة مصيف بلطيم، بتكلفة إجمالية قدرها 140 مليون جنيه لمشروع الصرف الصحى بمدينة مصيف بلطيم (محطة المعالجة والروافع و خطوط الانحدار والطرد)، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ 70% من الشبكة الخاصة بالمشروع حيث تقوم بتنفيذه شركة المقاولون العرب.

وأضاف محسن الأودن رئيس مدينة بلطيم، بدأنا استكمال تنفيذ المشروع ، اليوم الأربعاء، بعد انتهاء تواجد المصطافين والزائرين لقضاء عطلة الصيف وعيد الأضحى، مشيرًا إلى أن المشروع سيقضي على مشاكل الصرف الصحي بالمصيف بداية من شاطئ الفنار حتى شاطئ الأمل.

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