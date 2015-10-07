محافظ المنوفية يقرر استغلال مقر الحزب الوطنى بالشهداء للإدارة التعليمية

قرر الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، الموافقة على تخصيص عدد شقتين كانتا تستخدم كمقر للحزب الوطنى بالشهداء للإدارة التعليمية بمركز الشهداء.

ووافق عبد الباسط، خلال جولة مفاجئة بالمركز على تجديد دورات المياه بمسجد سيدى شبل بالشكل الذى يليق بالمكانة التاريخية والدينية للمسجد وعمل طلمبة مياه على عمق 120 مترا وترميم كافة الأجزاء الآيلة للسقوط بالمسجد وبحث إضافة مساحة مجاورة للمسجد لتصبح دورات مياه إضافية.

وفى قرية عمروس وافق المحافظ على تغطية جزء من ترعة الباشا خلال الخطة الحالية وتخصيص قطعة الأرض المقام عليها سنترال ساحل الجوابر للمصرية للاتصالات فى استجابة لطلب أهالى القرية لإعادة بناء السنترال لسوء حالة مبانيه.

وأمر المحافظ بعمل دراسة لإمكانية إلحاق صرف قرية عشما على محطة رفع قرية كفر عشما، كما أمر بعرض تقرير تفصيلى من الأبنية التعليمية حول حالة مدرسة قرية كفر عشما.

ووافق المحافظ على ردم مسافة 100 متر من ترعة الغزالية بمدينة الشهداء مما قد يساعد على تحقيق السيولة المرورية وصرف مبلغ 100 ألف جنيه من صندوق الخدمات لصالح المشروع.

وأمر المحافظ بتذليل كافة العقبات لتركيب ماكينات ATM فورا بالوحدة الصحية والإدارة الزراعية بالشهداء لتيسير المعاملات البنكية على المواطنين.

وعقد المحافظ لقاء بأهالى مدينة الشهداء بمقر مجلس المدينة بحضور طارق عبد المحسن رئيس مركز ومدينة الشهداء حيث التقى المحافظ المواطنين لبحث عدد من المشكلات التى تخص قرى المركز ومدينة الشهداء جاء ذلك خلال بيان من المركز الإعلامى بالمحافظة.

وأصدر المحافظ توجيهاته بتجميل مدخل المدينة بالجداريات ورصف الشوارع الرئيسية فى المدينة كمرحلة أولى لتجميل المدينة بالكامل وأمر محافظ المنوفية أن ما يقدم من بنود الموازنة لكل مركز يجب أن يكون على أساس الاحتياجات الضرورية ويتجنب اية رفاهيات، مشيرا إلى أننا فى مرحلة التنمية والبناء مما يحتاج إلى حسن إدارة الموارد المالية.

كما وجه المحافظ بعمل إنذارات لأصحاب الأراضى الفضاء التى تضم تجمعات للقمامة ببناء أسوار لها خلال عشرة أيام واتخاذ إجراءات قانونية حازمة مع من لا يتجاوب منهم بعد انتهاء المهلة المحددة.

كما أصدر المحافظ تعليماته بتمهيد مسافة 3 كيلومترات بكوبرى سرسنا ووافق المحافظ على استثناء قطعة أرض لعمل محطة رفع بقرية دراجيل داخل الكتلة السكنية.

واستثنى محافظ المنوفية قطعة أرض على مساحة 500متر مربع لإقامة وحدة صحية بقرية ابشادى من شرط المساحة الذى ينص على أن أقل مساحة مطلوبة هى 700 متر، وأصدر المحافظ توجيهاته بالبدء فى تطهير ترعة فودينا بقرية دنشواى غدا بناء على طلبات الأهالى.

ووافق المحافظ أيضا على إلحاق 250 منزلا بقرية كفر الجلابطة على محطة صرف سلامون قبلى ومخاطبة الابنية التعليمية لترميم مدرسة القرية فورا.

وأصدر أيضا تعليماته بعمل معاينة لبحث إمكانية عمل بيارة تشريب بقرية زاوية الناعورة، ووافق المحافظ على تشغيل 3 أتوبيسات نقل داخلى لخدمة طلاب قرية زاوية الناعورة خصوصا وأن هناك مساحة ارض مجهزة كموقف للاتوبيسات بالقرية.

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