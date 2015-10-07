«الإدارية العيا» تنهي مستقبل « سما المصري» السياسي بعد رفض ترشحها لانتخابات النواب بسبب السمعه

حسمت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مصير الراقصة سما المصري بعد أسابيعمن جدل أثارته بشان ترشحها لانتخابات مجلس النواب وتقدمها بأوراقها إلى اللجنة العليا للانتخابات ولم تكد الراقصة الشهيرة تبدأ دعايتها الانتخابية فرحا بحكم محكمة القضاء الإداري أول درجة بصحة ترشحها حتى حرك المحامي سمير صبري طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى برفض استبعاد سما المصرى المرشحة عن دائرة الجمالية ومنشأة ناصر، من الانتخابات، مطالبا بإلغاء الحكم والقضاء مجددا باستبعاد أوراقها لافتقادها شرط حسن السيرة والسمعة ، وهو الطعن الذي قبلته المحكمةى اليوم لتستبعد المصري من الترشح نهائيا .