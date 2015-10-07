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جمارك «مطار القاهرة» تحبط تهريب ١٠ آلاف طائر بلا رأس إلى الكويت

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جمارك «مطار القاهرة» تحبط تهريب ١٠ آلاف طائر بلا رأس إلى الكويت جمارك «مطار القاهرة» تحبط تهريب ١٠ آلاف طائر بلا رأس إلى الكويت

أحبطت جمارك الصادرات بقرية البضائع في «مطار القاهرة» الدولي؛ محاولة تهريب ١٠ آلاف و٥٠٠ عصفور وطائر بري منزوعة الرأس من أنواٍع مختلفٍة، ومحظور صيدها وتصديرها وسط مجموعة من المآكولات المثلجة، المصدرة إلى الكويت، للمرة الثانية خلال ٤٨ ساعة، وأمكن مصادرة المضبوطات وتحرير محضر للشركة المصدرة.

وصرحت مصادر جمركية، أن مدير إدارة جمرك صادر للطيران بقرية البضائع بالمطار، عاطف نجيب، اشتبه في 5 طرود تزن ١١١ كجم أثناء إنهاء إجراءات شحنها على طائرة مصر للطيران المتجهة إلى الكويت لصالح شركة خاصة وبمشمول بوليصة صادر برقم ٠٧٧٩٣١٩٦٢١٣ لسنة 2015 ويحتوي على مأكولات مجمدة وبالمعاينة الفعلية تبين وجود ١٠آلاف و٥٠٠ عصفور منزوعة الرأس من أنواع “شحيم” و”فنشأت” ، والضبط بمعرفة كل من مأمور حركة، هشام الصواف وجودت مصطفي رئيس قسم الحركة بجمارك الصادر.

وعرضت المضبوطات على لجنة الحجر البيطري برئاسة الدكتور صفوت مبارك مدير عام الحجر البيطري بالمطار، الذي أكد أن الأصناف محظور صيدها والاتجار فيها وتصديرها طبقا للقرار الوزاري رقم 1150 لسنة 1994. وبعرض الأمر على هلال توفيق مسعد مدير عام الإدارة العامة لجمارك الصادرات الجوية قرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر تهرب جمركي وحجز المضبوطات بوديعة الجمارك وإبلاغ الجهات المسئولة للتخطيط.

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