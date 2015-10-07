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السجن 3 سنوات لعاطل يتاجر فى الأفيون بسوهاج

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السجن 3 سنوات لعاطل يتاجر فى الأفيون بسوهاج السجن 3 سنوات لعاطل يتاجر فى الأفيون بسوهاج
قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهم هانى – ع – م عاطل مقيم بمركز ساقلتة بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الأفيون بدائرة المركز.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين طارق مختار حمودة ومحمد أحمد عبد العزيز، بأمانة سر طه حسين.

وترجع الواقعة الى عام 2015 بدائرة مركز ساقلتة عندما وردت معلومات إلى رئيس مباحث مركز ساقلتة، بقيام المتهم بالاتجار فى الأفيون بدائرة المركز وترويجها على عملائه من الشباب والمدمنين.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته 30 قطعة من الأفيون، واعترف بالاتجار فى المخدرات، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.

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مصر 365