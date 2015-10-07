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سفير مصر في تايلاند يلتقي وزير الثقافة لتعزيز العلاقات الثنائية

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سفير مصر في تايلاند يلتقي وزير الثقافة لتعزيز العلاقات الثنائية سفير مصر في تايلاند يلتقي وزير الثقافة لتعزيز العلاقات الثنائية

معبد في تايلاند

صرح سفير لدي مملكة تايلاند، حازم الطاهري؛  أنه التقى بوزير الثقافة التايلاندي ونائبته قبل يومين؛ لبحث سبل تفعيل العلاقات الثنائية في هذا المجال الحيوي بين البلدين.

وأوضح “الطاهري”، أنه أثار مع الوزير ضرورة تعزيز التعاون والتبادل الثقافي لما يعود به من نفع علي العلاقات الثنائية. وأضاف أنه تناول مع المسئول التايلاندي زيارة إحدي فرق الفنون الشعبية المصرية لتايلاند يوم 26 أكتوبر الجاري وضرورة العمل على تعظيم الاستفادة من هذا الحدث من خلال إقامة ندوة تثقيفية تتناول فن الفلكلور المصري وكذا حفلٍة مسائية تليق بمكانة مصر وفرقة الفنون الشعبية التابعة لها.

وحرص السفير -خلال اللقاء- علي التأكيد على استعداد السفارة التعاون الكامل مع الجانب التايلاندي لإنجاح أي حدث ثقافي في كلا البلدين، والترحيب بأية مقترحات تايلاندية في هذا الشأن.

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