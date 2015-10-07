مجلس الوزراء يقرر نقل اختصاصات التعليم الفني والتدريب إلى 3 وزارات

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء على نقل اختصاصات وزارة التعليم الفنى والتدريب إلى كل من وزارات التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتجارة والصناعة، والقوى العاملة والهجرة، وذلك حسب اختصاصات كل منها المقررة لها قبل صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1050 لسنة 2015.

> وينص القرار على نقل جميع العاملين بوزارة التعليم الفنى والتدريب بذات درجاتهم الوظيفية إلى الوزارات المشار اليها كل حسب اختصاصه الوارد ببطاقة وصف وظيفته بالتنسق بين وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

> كما نص القرار على نقل تبعية كل من الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والمجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعى، وصندوق دعم المشروعات التعليمية إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وان يتولى الوزير رئاسة مجالس تلك المؤسسات، هذا إضافة إلى نقل تبعية مجلس التدريب الصناعى، ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى والشراكات القطاعية، ومشروع إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى بمراحله المختلفة إلى وزارة التجارة والصناعة.