دونيتسك ولوغانسك توافقان على تأجيل الانتخابات حتى 2016

أعلنت جمهوريتا “دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان” عن موافقتهما على تأجيل موعد الانتخابات المحلية حتى العام القادم، بشرط تنفيذ كييف اتفاقيات مينسك بالكامل.

وقال ممثلا الجمهوريتين في مجموعة الاتصال الخاصة بتسوية الوضع بدونباس، دينيس بوشيلين وفلاديسلاف دينيغو أمس “نعلن قبول جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين تأجيل الانتخابات من 18 أكتوبر و1 نوفمبر حتى العام القادم”.

وتم اتخاذ القرارهذا بعد دراسة نتائح قمة “رباعية النورماندي” في باريس التي جرت بتاريخ 2 أكتوبرالماضي، واشترطا في نفس الوقت على أوكرانيا خلال هذا الفترة “تنفيذ كافة التزامات اتفاقيات مينسك التي أخذتها على عاتقها، أي: منح دونباس وضعا خاصا، وعدم ملاحقة ومعاقبة الأشخاص المشاركين في الأحداث بمقاطعتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك اعادة التصويت على تعديلات الدستور وفق نص جديد يتم الاتفاق عليه معنا”.

وأكدا أن الجمهوريتين جاهزتان للعمل مع جميع مشاركي مفاوضات مينسك للاتفاق على مشروع القانون الخاص بالانتخابات.

بدورها رحبت موسكو بهذا القرار معتبرة على لسان دميتري بيسكوف الناطق الصحفي بإسم الرئيس الروسي أنه “مثال جديد للموقف المرن والبناء من أجل تنفيذ اتفاقيات مينسك”.

و أعرب النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي لشؤون الدفاع والأمن فرانتس كلينتسيفيتش عن رأيه بأن قرار زعيمي الجمهوريتين المعلنتين من طرف واحد يغير الوضع من حيث المبدأ، وأنه يبقى لدى كييف مبررات أقل لعدم تنفيذ اتفاقيات مينسك، وعدم الحوار مع ممثلي الجمهوريتين.