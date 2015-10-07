طائرات (إف 16) تركية تتعرض للتحرش الجوى على الحدود السورية

تعرضت طائرات حربية تركية من طراز (إف–16) لتحرش جوى مرة أخرى على الحدود السورية، حيث أكد بيان لهيئة الأركان العامة التركية أن تحرشات طائرة من نوع (ميج–29) ومنظومة صواريخ (سام) المتواجدة فى سوريا استمرت لأربع دقائق و30 ثانية.

وذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون التركية (تى. آر.تى) الحكومية اليوم الأربعاء نقلا عن البيان أن التحرش وقع أثناء دورية لثمان طائرات تركية من نوع (إف–16) على الحدود التركية – السورية.

ومن جانب آخر، قالت الشبكة الإعلامية الحكومية بتركيا أن موسكو ذكرت فى تصريحات رسمية بشأن التقارير الواردة عن التحرش بالطائرات التركية أنها على استعداد للقاء مع المسئولين الأتراك من أجل الحد من سوء الفهم".

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