أخبار عاجلة

«زيدان»: تنتظرنا 90 دقيقة مليئة بالمعاناة في «الديربي» -
بعد اعتزال إنزاجي.. تعرف على قائمة العار لرقم 9 في ميلان -
إنريكي: مالاجا قادر على إلحاق الضرر ببرشلونة -
العين الثالثة: من هو المدرب الأفضل الذي يراه ك. إيهاب جلال -
اردوغان: الضربة الأميركية في سوريا "غير كافية" -
الشرطة السويدية تشتبه بأن حادث الدهس في ستوكهولم عمل إرهابي -
بالصور.. تشييع جثمان مجند بأسيوط بعد استشهاده في هجوم إرهابي بالعريش -
للرجل.. قبل شراء حذاء الصيف.. شاهد موضة "السنيكرز" لهذا العام -
بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي -
العين الثالثة: رأي ك. إيهاب جلال في جون أنطوي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

طائرات (إف 16) تركية تتعرض للتحرش الجوى على الحدود السورية

Google+ Print
طائرات (إف 16) تركية تتعرض للتحرش الجوى على الحدود السورية طائرات (إف 16) تركية تتعرض للتحرش الجوى على الحدود السورية
تعرضت طائرات حربية تركية من طراز (إف–16) لتحرش جوى مرة أخرى على الحدود السورية، حيث أكد بيان لهيئة الأركان العامة التركية أن تحرشات طائرة من نوع (ميج–29) ومنظومة صواريخ (سام) المتواجدة فى سوريا استمرت لأربع دقائق و30 ثانية.

وذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون التركية (تى. آر.تى) الحكومية اليوم الأربعاء نقلا عن البيان أن التحرش وقع أثناء دورية لثمان طائرات تركية من نوع (إف–16) على الحدود التركية – السورية.

ومن جانب آخر، قالت الشبكة الإعلامية الحكومية بتركيا أن موسكو ذكرت فى تصريحات رسمية بشأن التقارير الواردة عن التحرش بالطائرات التركية أنها على استعداد للقاء مع المسئولين الأتراك من أجل الحد من سوء الفهم".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365