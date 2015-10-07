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جاتوزو: ديبالا يملك شيئا مميزا

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جاتوزو: ديبالا يملك شيئا مميزا جاتوزو: ديبالا يملك شيئا مميزا

أشاد الإيطالي جينارو جاتوزو نجم ميلان السابق بالأرجنتيني باولو ديبالا لاعب يوفنتوس الحالي وبالمستوى الذي يقدمه مع السيدة العجوز.

ديبالا انضم ليوفنتوس بداية الموسم الجاري ويقدم مستوى رائع مع فريق السيدة العجوز هذا الموسم.

وقال جاتوزو في تصريحات لقناة "2AngryMen" الإيطالية: "قبل سنتين كنت أدرب ديبالا في باليرمو، وتوقعت له مستقبل باهر".

جاتوزو أضاف "ديبالا لديه قدرات خاصة، ودائما ما لاخظت ذلك مقارنة بباقي اللاعبين".

وأتبع "ديبالا قدم موسما رائعا مع باليرمو في الموسم الماضي، وإن أراد النجاح مع يوفنتوس فعليه الاستمرار فيما يقدمه الأن كما فعل مع باليرمو وأن يكون هو العنصر الحاسم دائما".

وشارك ديبالا مع يوفنتوس هذا الموسم في 8 مباريات هذا الموسم في مختلف البطولات، حيث سجل ثلاثة أهداف وصنع هدف أخر.

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