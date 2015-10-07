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الكنيسة: البابا يزور أمريكا للمرة الأولى في زيارة رعويه لأقباط المهجر

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الكنيسة: البابا يزور أمريكا للمرة الأولى في زيارة رعويه لأقباط المهجر الكنيسة: البابا يزور أمريكا للمرة الأولى في زيارة رعويه لأقباط المهجر

البابا تواضروس

أكدت «الكنيسة الأرثوذكسية»، أن زيارة البابا تواضروس الثاني إلى أمريكا هى زيارٍة رعويٍة لأقباط المهجر تستغرق 3 أسابيع، يلتقي خلالها الأساقفة والكهنة والشعب القبطي المقيمين هناك.

وأوضحت الكنيسة بحسب المتحدث الرسمي لها، أنه رافق قداسة البابا خلال رحلته وفد ضم الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية والأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس عزبة النخل والقس أنجيلوس إسحق والقس آمونيوس عادل سكرتيري البابا.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها البابا الولايات المتحدة الأمريكية منذ تنصيبه بطريركًا في نوفمبر 2012.

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