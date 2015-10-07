الرئيس الإيطالي:لا يمكن التغلب على الإرهاب إلا بجهود مشتركة

أعلن الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا أن إيقاف تفشي فكرة الكراهية يحتاج إلى “أجوبة المثقفين” على هذه الظاهرة.

ونقلت وكالة “تاس” الروسية اليوم الأربعاء أكد سيرجو على ضرورة بذل جهود دولية مشتركة بين جميع دول المنطقة من أجل هزيمة تنظيم داعش الارهابي والقضاء عليه.

وقال الرئيس الايطالي إن “الخطوات الأحادية الجانب لا تستطيع حل المشكلة. ولا يمكن الرد على التهديد الإرهابي إلا عبر ممارسة أعمال مشتركة يجري التنسيق بشأنها”.

وفيما يخص العلاقات الروسية الإيطالية، اعتبر ماتاريلا أن تجاوز التوتر بين البلدين مرهون بتنفيذ اتفاقات مينسك الخاصة بتسوية الأزمة الأوكرانية.

وقال إن “إيطاليا تأمل في تجاوز الظروف التي أدت إلى فرض العقوبات (على روسيا على خلفية الأزمة في أوكرانيا) في أسرع وقت ممكن، والشيء الأهم لإلغائها، برأيي، هو تنفيذ اتفاقات مينسك بالكامل”. وأضاف أن “المجتمع الدولي بما فيه الدول الأوروبية وخاصة إيطاليا وروسيا تدفع ثمنا باهظا مقابل عدم تنفيذ بنود هذه الاتفاقات أو أي تأجيل في هذه العملية”.

وأشار ماتاريلا إلى أن لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأخير مع نظيره الأمريكي باراك أوباما في نيويورك وكذلك قادة دول رباعية النورماندي في باريس يعد خطوة مهمة باتجاه إنعاش مناخ التعاون والثقة المتبادلة الكاملة، مشددا على أن “روسيا تعتبر شريكا محوريا بالنسبة إلينا”.