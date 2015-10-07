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تسمم تلميذة بسبب «بسكويت التغذية» المدرسية في سوهاج

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تسمم تلميذة بسبب «بسكويت التغذية» المدرسية في سوهاج تسمم تلميذة بسبب «بسكويت التغذية» المدرسية في سوهاج

أرشيفية

اصيبت طفلة بالصف الثاني الابتدائي بمدرسة العهد الجديد الابتدائية التابعة لإدارة سوهاج التعليمية بحالة تسمم وإعياء شديدة وقيئ وإسهال عقب تناولها وجبة التغذية المدرسية ” بسكويت محشو بالعجوة ” ، وتم نقلها لمستشفى سوهاج العام لتلقي العلاج .

واتهم جد الطفلة أية ياسر جمال تقيم بنجع أبو شجرة دائرة قسم أول سوهاج ، ويدعى جمال جابر محمود ، سكرتير مالي وإداري بقطاع العمري التعليمي في محضر رسمي بقسم الشرطة حمل رقم 4 أحوال القسم مسئول ومشرف التغذية بالمدرسة ومدير المدرسة بالتسبب في إصابة حفيدته .

وأفاد تقرير طبيب المستشفى الذي قام بمتابعة حالة الطفلة أن سبب الإصابة تناول طعام فاسد.

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