حبس سائق وصديقه خطفا "أستاذ جامعى" ببولاق أبو العلا

أمر المستشار أحمد فاروق رئيس نيابة بولاق أبو العلا، بحبس سائق وصديقه، 4 أيام على ذمة اتهامهما بخطف أستاذ بجامعة عين شمس، وطلب فدية مالية مقابل إطلاق سراحه.

وكشفت تحقيقات على حسن وكيل نيابة بولاق، عن ورود بلاغ إلى قسم شرطة بولاق أبو العلا اتهمت فيه زوجة أستاذ جامعى سائق بخطفه وطلب فدية مالية مقابل إعادته سالما.

تشكل فربق بحث أسفرت جهوده عن ضبط السائق وصديقه، وفر ثالث هاربا، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

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