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مجهولون يضرمون النار فى ماكينة صرف آلى بأحد البنوك فى دمنهور

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مجهولون يضرمون النار فى ماكينة صرف آلى بأحد البنوك فى دمنهور مجهولون يضرمون النار فى ماكينة صرف آلى بأحد البنوك فى دمنهور
أضرم مجهولون النيران فجر اليوم فى ماكينة صرف آلى ببنك ، فى مدينة دمنهور بالبحيرة.
>تلقى اللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير مباحث البحيرة، إخطارًا من المقدم حسن قاسم، رئيس مباحث قسم دمنهور، بإضرام النار من قبل مجهولين فى ماكينة صرف آلى خاصة ببنك مصر.

انتقل رجال الحماية المدنية برئاسة العميد جمال ياسين، مدير الحماية المدنية، لمكان البلاغ، وسيطروا على الحريق، وتحرر محضر بالواقعة واتخذت النيابة العامة الإجراءات اللازمة.

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مصر 365

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