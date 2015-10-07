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السجن المشدد 6 سنوات لمتهم بمحاولة تهريب 8 آلاف قرص مخدر من مطار سوهاج

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السجن المشدد 6 سنوات لمتهم بمحاولة تهريب 8 آلاف قرص مخدر من مطار سوهاج السجن المشدد 6 سنوات لمتهم بمحاولة تهريب 8 آلاف قرص مخدر من مطار سوهاج
عاقبت محكمة جنايات سوهاج "أشرف .ع . ص" بالسجن المشدد 6 سنوات والغرامة 100 ألف جنيه، فى اتهامه بمحاولة تهريب 8 آلاف قرص مخدر ترامادول من مطار سوهاج الدولى.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين طارق مختار حمودة ومحمد أحمد عبد العزيز، بأمانة سر طه حسين.

كانت معلومات وردت إلى رئيس مباحث مطار سوهاج، بوجود محاولة لتهريب كمية من الأقراص المخدرة، وحال سفر المتهم بالمطارعثرت لجنة الفحص داخل حقيبته على 8 آلاف قرص ترامادول اعترف بحيازته لها وبإحالته إلى محكمة الجنايات أصدرت حكمها السابق.
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