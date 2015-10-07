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مصرع سائق سيارة نقل محملة بالغاز بعد انقلابها فى البحيرة

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مصرع سائق سيارة نقل محملة بالغاز بعد انقلابها فى البحيرة مصرع سائق سيارة نقل محملة بالغاز بعد انقلابها فى البحيرة
لقى سائق مصرعه، اليوم، إثر انقلاب سيارة نقل محملة بالغاز على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى بالقرب من مدينة النوبارية فى البحيرة.

تلقى اللواء محمد عماد الدين سامى، مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء اشرف عبد القادر، مدير المباحث الجنائية، بالحادث وتبين انقلاب سيارة نقل محملة بالغاز تابعة لشركة، مالتى جاس، عند الكيلو 73 على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى بالقرب من مدينة النوبارية وأسفر الحادث عن مصرع سائق السيارة.

انتقلت القيادات الأمنية وخبراء الحماية المدنية بقيادة العميد جمال ياسين إلى موقع الحادث وطوفوه مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تسرب الغاز وتحرر محضر بالواقعة.
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