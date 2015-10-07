ضبط سيدة أعمال و9 أشخاص ينقبون عن الآثار بمقبرة فرعونية فى الشرقية

تباشر النيابة العامة بالحسينية بالشرقية برئاسة المستشار محمد الديب، اليوم، التحقيق مع سيدة أعمال و9 أشخاص تم ضبطهم من قبل الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار بمنزل مجاور لمقبرة فرعونية .

وكانت معلومات سرية قد وردت إلى اللواء علاء السباعي مدير مباحث الإدراة العامة لشرطة السياحة والآثار تفيد قيام سيدة أعمال مقيمة بالقاهرة ولها منزل بمركز الحسينية بالتنقيب عن الآثار ومعها 9 أشخاص.

فتوجهت مأمورية من شرطة السياحة والأثار بالشرقية برئاسة المقدم محمد رجب رئيس مباحث السياحة والمقدم محمود النمر وكيل مباحث السياحة ،وقامت بإجراء التحريات التي توصلت إلي صحة المعلومات، حيث تبين قيام " س أ س" 45 سنة سيدة أعمال ومقيمة القاهرة ولها منزل بقرية تل فرعون بمركز الحسينية والمعروف عنها أنها منطقة أثرية ترجع لعصر الدولة القديمة ، حيث تبين أن منزلها مجاور ل مقبرة أثرية، وقامت بالاستعانة بتسعة أشخاص هم كل من " رضا أ ر" عامل ومقيم بأبوكبير و" بكري ا ع " مقيم الحسينية و" السيد ع إ " مقيم الحسينية و" وائل ع إ " و" محمد أ ر" و" السيد ع " و" سعد ع ع " مدرس ومقيم الحسينية .و" رضا أ ر" للتنقيب من داخل منزلها للوصول إلي المقبرة حيث داهمت قوة من شرطة السياحة والأثار المنزل وعثرت علي حفرتين علي شكل سرداب للوصول إلي المقبرة الأثرية

وتم القبض علي السيدة والأشخاص التسعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 23753 جنح الحسينية لسنة 2015 .

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