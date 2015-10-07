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بالصور.. مصرع وإصابة 8 مواطنين فى حادثى تصادم بكفر الشيخ

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بالصور.. مصرع وإصابة 8 مواطنين فى حادثى تصادم بكفر الشيخ بالصور.. مصرع وإصابة 8 مواطنين فى حادثى تصادم بكفر الشيخ
لقى مواطنان مصرعهما، وأصيب 6 آخرين فى حادثى تصادم وانقلاب سيارة، الأول على طريق دسوق كفر الشيخ أمام قرية محلة القصب وأدى لإصابة 4، والثانى قبل مدخل كفر الشيخ وأسفر عن مصرع مواطنين، وإصابة اثنين آخرين.

وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادثين، ونقلت الجثتين والمصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام، وتواجد عدد من رجال الأمن، لفتح الطريقين وتسيير حركة المرور وتحرر المحضران اللازمان وباشرت النيابة التحقيق.

وأكد الدكتور أحمد الجنزورى، مدير مرفق الإسعاف، أن المسعفين نقلوا المصابين للمستشفى العام والجثتين للمشرحة.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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