أخبار عاجلة

العين الثالثة: رأي ك. إيهاب جلال في جون أنطوي -
العين الثالثة: ك. إيهاب جلال يوضح مميزات اللاعب أحمد الشيخ في الملعب -
الخارجية المصرية تدعو أمريكا وروسيا للتحرك الفعال لحل الأزمة السورية -
برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية -
أمين سر «خارجية البرلمان»: ما يحدث في سوريا تصعيد خطير -
مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات محدودة -
مصر للطيران: 14 رحلة تنقل 3100 معتمر إلى الأراضي المقدسة -
برنامج 8 الصبح - حلقة عن ذوي القدرات الخاصة وتحليل الكرة العالمية - حلقة الجمعة 7-4-2017 -
خطوة تصعيدية جديدة تجاه دخول المصريين الأراضي السودانية -
حملة خليها تعفن تفشل في خفض أسعار الأسماك وارتفاع جنوني غير مسبوق في الأسعار .. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على عاطل بـ155 قرصًا مخدرًا فى الإسماعيلية

Google+ Print
القبض على عاطل بـ155 قرصًا مخدرًا فى الإسماعيلية القبض على عاطل بـ155 قرصًا مخدرًا فى الإسماعيلية
ألقت مباحث قسم أول الإسماعيلية القبض على عاطل بحوزته 155 قرصًا مخدرًا بقصد الاتجار.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من اللواء محمود خليل مدير المباحث بنجاح المقدم أحمد الشناوى رئيس مباحث قسم أول ومعاونيه النقباء أمير الالفى وعادل فياض ومحمد إبراهيم فى القبض على "ن.ص.ح" - 46 سنة عاطل ومسجل شقى خطر برقم 390 فئة "ج" سرقات عامة وبحوزته 155 قرصًا مخدرًا و230 جنيهًا وتليفون محمول.

وباستجوابه اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ من حصيلة البيع، والتليفون لتسهيل الاتصال بعملائه فتحرر له المحضر اللازم له وإحالته إلى النيابة للتحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365