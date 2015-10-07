القبض على عاطل بـ155 قرصًا مخدرًا فى الإسماعيلية

ألقت مباحث قسم أول الإسماعيلية القبض على عاطل بحوزته 155 قرصًا مخدرًا بقصد الاتجار.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من اللواء محمود خليل مدير المباحث بنجاح المقدم أحمد الشناوى رئيس مباحث قسم أول ومعاونيه النقباء أمير الالفى وعادل فياض ومحمد إبراهيم فى القبض على "ن.ص.ح" - 46 سنة عاطل ومسجل شقى خطر برقم 390 فئة "ج" سرقات عامة وبحوزته 155 قرصًا مخدرًا و230 جنيهًا وتليفون محمول.

وباستجوابه اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ من حصيلة البيع، والتليفون لتسهيل الاتصال بعملائه فتحرر له المحضر اللازم له وإحالته إلى النيابة للتحقيق.