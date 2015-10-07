الجيش التركى: أنظمة صواريخ مقرها سوريا تحرشت بمقاتلاتنا على الحدود

أعلن الجيش التركى أن أنظمة صواريخ مقرها سوريا تحرشت بطائرات مقاتلة تركية أثناء قيامها بدورية على الحدود مع سوريا، وذلك حسبما أفادت "cnn" فى خبر عاجل اليوم الأربعاء.

وذكر الجيش التركى أن "8 طائرات طراز إف-16 كانت تقوم بدورية على الحدود التركية مع سوريا، وخلال مهمتها تعرضت للتحرش من قبل أنظمة صواريخ فى سوريا لمدة دقيقة و30 ثانية".

وكانت تركيا أعلنت أن طائرات روسية انتهكت مجالها الجوى مرتين، وأن طائرة "ميج-29" مجهولة تعرضت لطائراتها، الاثنين الماضى، ما دفع وزارة الخارجية إلى استدعاء السفير الروسى للاحتجاج.