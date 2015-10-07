بالصور..الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 3 فلسطينيين مصابين قرب حاجز "بيت إيل"
اعتقل قوة إسرائيلية خاصة، اليوم الأربعاء، 3 شبان فلسطينيين مصابين خلال المواجهات التي اندلعت بالقرب من حاجز "بيت إيل" شرق مدينة البيرة.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقال شهود عيان إن قوة من المستعربين الإسرائيليين اختطفت 3 شبان فلسطينيين أصيبوا خلال المواجهات، وإن جروح أحدهم خطيرة بعد إصابته برصاصة في رأسه مشيرة إلى إصابة العشرات بحالات الاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز اتجاه المواطنين.
وقال شهود عيان إن قوة من المستعربين الإسرائيليين اختطفت 3 شبان فلسطينيين أصيبوا خلال المواجهات، وإن جروح أحدهم خطيرة بعد إصابته برصاصة في رأسه مشيرة إلى إصابة العشرات بحالات الاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز اتجاه المواطنين.
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