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بالصور..الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 3 فلسطينيين مصابين قرب حاجز "بيت إيل"

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اعتقل قوة إسرائيلية خاصة، اليوم الأربعاء، 3 شبان فلسطينيين مصابين خلال المواجهات التي اندلعت بالقرب من حاجز "بيت إيل" شرق مدينة البيرة.

وقال شهود عيان إن قوة من المستعربين الإسرائيليين اختطفت 3 شبان فلسطينيين أصيبوا خلال المواجهات، وإن جروح أحدهم خطيرة بعد إصابته برصاصة في رأسه مشيرة إلى إصابة العشرات بحالات الاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز اتجاه المواطنين.
>اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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مصر 365