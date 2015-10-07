أخبار عاجلة

العين الثالثة: رأي ك. إيهاب جلال في جون أنطوي -
العين الثالثة: ك. إيهاب جلال يوضح مميزات اللاعب أحمد الشيخ في الملعب -
الخارجية المصرية تدعو أمريكا وروسيا للتحرك الفعال لحل الأزمة السورية -
برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية -
أمين سر «خارجية البرلمان»: ما يحدث في سوريا تصعيد خطير -
مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات محدودة -
مصر للطيران: 14 رحلة تنقل 3100 معتمر إلى الأراضي المقدسة -
برنامج 8 الصبح - حلقة عن ذوي القدرات الخاصة وتحليل الكرة العالمية - حلقة الجمعة 7-4-2017 -
خطوة تصعيدية جديدة تجاه دخول المصريين الأراضي السودانية -
حملة خليها تعفن تفشل في خفض أسعار الأسماك وارتفاع جنوني غير مسبوق في الأسعار .. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

متطرفون صوماليون يقتلون ابن شقيق الرئيس فى كمين

Google+ Print
متطرفون صوماليون يقتلون ابن شقيق الرئيس فى كمين متطرفون صوماليون يقتلون ابن شقيق الرئيس فى كمين
قالت الشرطة ومتمردون ان مسلحين ينتمون لحركة الشباب نصبوا كمينا وقتلوا ابن شقيق الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في العاصمة مقديشو اليوم الاربعاء.

وقال الرائد بالشرطة محمد نور لرويترز ان متشددين من حركة الشباب التي تربطها صلات بتنظيم القاعدة هاجموا سيارة تقل ليبان عثمان ومحاميا يدعى عبد القدير محمد في المدينة وأطلقوا النار عليهما.

وأضاف نور ان عثمان كان قد عاد لتوه من الخارج وعلى وشك بدء العمل مديرا لمستشفى بمقديشو.

وقال المتحدث باسم العمليات العسكرية لحركة الشباب الشيخ عبد العزيز أبو مصعب ان الحركة استهدفت عثمان لانه كان "مسؤولا مهما للغاية في قصر الرئاسة".

وكانت القوات الصومالية وقوات حفظ السلام الافريقية قد طردت حركة الشباب من مقديشو في عام 2011.

لكن الحركة التي تقاتل للاطاحة بالحكومة وفرض نهج متشدد للاسلام واصلت شن هجمات خاطفة بالاسلحة والقنابل.

وأحجمت حكومة الصومال عن التعليق
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365