متطرفون صوماليون يقتلون ابن شقيق الرئيس فى كمين

قالت الشرطة ومتمردون ان مسلحين ينتمون لحركة الشباب نصبوا كمينا وقتلوا ابن شقيق الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في العاصمة مقديشو اليوم الاربعاء.

وقال الرائد بالشرطة محمد نور لرويترز ان متشددين من حركة الشباب التي تربطها صلات بتنظيم القاعدة هاجموا سيارة تقل ليبان عثمان ومحاميا يدعى عبد القدير محمد في المدينة وأطلقوا النار عليهما.

وأضاف نور ان عثمان كان قد عاد لتوه من الخارج وعلى وشك بدء العمل مديرا لمستشفى بمقديشو.

وقال المتحدث باسم العمليات العسكرية لحركة الشباب الشيخ عبد العزيز أبو مصعب ان الحركة استهدفت عثمان لانه كان "مسؤولا مهما للغاية في قصر الرئاسة".

وكانت القوات الصومالية وقوات حفظ السلام الافريقية قد طردت حركة الشباب من مقديشو في عام 2011.

لكن الحركة التي تقاتل للاطاحة بالحكومة وفرض نهج متشدد للاسلام واصلت شن هجمات خاطفة بالاسلحة والقنابل.

وأحجمت حكومة الصومال عن التعليق

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