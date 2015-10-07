استشهاد شاب فلسطينى بعد طعنه جنديا إسرائيليا جنوب تل أبيب

استشهد شاب فلسطينى برصاص الشرطة الإسرائيلية ظهر اليوم الأربعاء، بعد طعنه جنديا إسرائيليا ومحاولة خطف سلاحه فى منطقة "كريات جات" (جنوب إسرائيل).

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن جنديا من جيش الاحتلال أصيب بجروح طفيفة نتيجة إقدام فلسطينى على طعنه وخطف سلاحه الشخصى فى "كريات جات" (56 كم جنوب تل أبيب).

وأشارت إلى أن الشاب الفلسطينى لاذ بالفرار إلى داخل احد المبانى السكنية فى المكان وأن قوات الشرطة التى هرعت إلى المكان أطلقت النار عليه فأردته قتيلا.

ولم تتضح بعد ملابسات العملية فيما هرعت للمكان قوات معززة من الشرطة وطوقت المنطقة.

>وأفادت وسائل إعلام فلسطينية أن الشاب الشهيد يدعى أمجد حاتم الجندى (24 عاما) من مدينة يطا جنوب الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

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