الرئيس الفرنسى يصف نظام الأسد بـ"الجزار".. ويدعو أوروبا للتحرك وإزاحته

دعا الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند، الدول الأوروبية إلى التحرك لإزاحة نظام الرئيس السورى بشار الأسد، بعد أقل من أسبوع من بدء القوات الروسية توجيه ضربات ضد تنظيم داعش الإرهابى داخل سوريا.

وخلال كلمته أمام البرلمان الأوروبى اليوم، وصف هولاند النظام السورى بـ"الجزار"، زاعمًا أنه "يقصف ويذبح شعبه، بشكل ممنهج".

وأضاف: "لا يمكن جمع المعارضة السورية المسالمة مع نظام جزار.. الدول الأوروبية تأخرت فى فهم عواقب المآسى فى الدول والمناطق التى تعانى الحروب.. نحن نواجه أزمة إنسانية مع تدفق اللجوء، والتضامن فى مواجهة الإرهاب ضرورة لأن الإرهاب لا يستثنى بلدًا".

وطالب الرئيس الفرنسى الدول الأوروبية باقتسام أعداد اللاجئين، لافتًا إلى أن ذلك يجب أن يتم بشكل عاجل، بعد اجتياز عدد طالبى اللجوء السياسى حاجز الـ160 ألف شخص، مطالبًا فى الوقت نفسه بمساعدة تركيا واليونان فى أزمة طالب اللجوء.