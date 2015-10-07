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وزير خارجية اليمن: إيران ستخسر صداقة المنطقة إن استمرت بالتدخل فى شئوننا

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وزير خارجية اليمن: إيران ستخسر صداقة المنطقة إن استمرت بالتدخل فى شئوننا وزير خارجية اليمن: إيران ستخسر صداقة المنطقة إن استمرت بالتدخل فى شئوننا
قال وزير الخارجية اليمنى رياض ياسين، أنه وضح الصورة الراهنة للغرب والأمم المتحدة بأن قوات صالح متورطة بالأعمال الإرهابية فى اليمن، وأنهم لم يغلقوا الباب للمشاورات السياسية أمام الأطراف المختلفة.

وأضاف وزير الخارجية اليمنى رياض ياسين لقناة "سكاى نيوز عربية " اليوم أن إيران ستخسر صداقة المنطقة إن استمرت بالتدخل، موضحا أن إيران لا تزال تدعم الحوثيين وتتدخل فى اليمن.

وتابع وزير الخارجية اليمنى رياض ياسين، أن قوات التحالف ساهمت بشكل رئيس بالانتصارات، لافتا أن الحوثيون يوجهون رسائل تدل على هزيمتهم مطالبهم بالإفراج عن السياسيين والناشطين قائلا "لا شىء يدعو إلى التفاؤل فى الوقت الراهن".
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