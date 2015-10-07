إصابة 5 جنود لبنانيين فى قذيفة على مركزهم قرب الحدود السورية

أصيب خمسة جنود لبنانيين بجروح اليوم الاربعاء، إثر سقوط قذيفة على مركزهم فى شرق البلاد قرب الحدود مع سوريا، وفق ما أعلن الجيش.

وجاء فى بيان صادر عن الجيش اللبنانى: "تعرض مركز تابع للجيش فى منطقة حرف الجرش - رأس بعلبك لسقوط عدد من قذائف الهاون مصدرها المجموعات الإرهابية المسلحة فى جرود المنطقة، ما أدى إلى إصابة خمسة عسكريين بجروح، فيما تقوم وحدات الجيش بالرد على مصادر النيران بالأسلحة المناسبة".

وقتل خمسة جنود لبنانيين فى شهر يناير خلال مواجهات فى جرود رأس بعلبك مع مجموعات مسلحة دخلت الأراضى اللبنانية من منطقة القلمون السورية.

وتعتبر منطقة راس بعلبك وجوارها مركز ثقل لحزب الله. وتشكل امتدادا للمنطقة الحدودية اللبنانية المحاذية للقلمون السورية والمعروفة بسلسلة جبال لبنان الشرقية، وهى تشكل مع عدد من القرى المحيطة قاعدة خلفية لعمليات حزب الله فى الاراضى السورية حيث يقاتل الى جانب قوات النظام.

وتكررت الاعتداءات والكمائن التى استهدفت دوريات ومواقع للجيش اللبنانى فى المنطقة الحدودية منذ أغسطس 2014 حين دارت معارك عنيفة بين الجيش اللبنانى ومسلحين قدموا من سوريا فى بلدة عرسال ذات الغالبية السنية والقريبة من راس بعلبك استمرت أياما.

وانتهت باخراج المسلحين من البلدة، لكنهم اقتادوا معهم عددا من عناصر الجيش وقوى الأمن الداخلى كرهائن ولا يزال 25 منهم محتجزين.