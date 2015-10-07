شابي: مونديال قطر سيكون مريحا وجميلا

(إفي): يعتقد قائد برشلونة السابق ولاعب السد القطري الحالي، شابي هرنانديز، أن مونديال قطر 2022 سيكون "مريحا وجميلا وجيدا بالنسبة للمشاهد واللاعب" على حد سواء.

وصرح شابي لـ(إفي) عقب تسليم "جوائز القادة" في العاصمة البريطانية لندن، بأن "الملاعب رائعة. وعلاوة على ذلك أعتقد أنه سيكون جيدا بالنسبة للمشاهد، لأنه سيتمكن من الذهاب لمشاهدة مباراتين أو ثلاث في اليوم الواحد".

وتابع "وسيكون الوضع جيدا كذلك بالنسبة للاعب، الذي لن يضطر للسفر ولا للتنقل كثيرا. سيكون كأس عالم مريحا وجميلا".

وكان اللاعب الإسباني الدولي السابق (35 عاما)، قد سلم أمس الثلاثاء جائزة "القائد الملهم" للإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني السابق لريال مدريد، في النسخة الأولى من "جوائز القادة" بالعاصمة البريطانية لندن.

وقد أكد شابي، الذي يعيش تجربته الأولى بعالم كرة القدم القطرية، أنه "سعيد للغاية" في الدوحة، وأنه يستمتع بـ"مشروع جذاب ومثير جدا".

وصرح: "أشعر بسعادة غامرة. قطر تتيح لي تأهيل نفسي كمدرب. أتعلم أشياء جديدة، أنا الآن مع فريق تحت سن 23 عاما، وأساعد بكل ما بوسعي بفضل خبرتي في برشلونة وبالمنتخب" الإسباني.

وأضاف "إنه مشروع جذاب ومثير جدا وعلى المدى الطويل، لأنه يمتد حتى مونديال 2022. هذه الدولة يمكن أن تكون متعة حقيقية".