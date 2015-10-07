برشلونة: سنجدد لنيمار آجلا أو عاجلا

(إفي): صرح سكرتير عام نادي برشلونة الإسباني، روبرت فرنانديز، أن مسألة تجديد عقد المهاجم البرازيلي نيمار، ستتم آجلا أو عاجلا.

وقال فرنانديز في تصريح نقلته صحيفة (ماركا) الرياضية اليوم الثلاثاء "مسألة تجديد عقد نيمار لم تتعثر. سنصل لاتفاق لأنه لاعب هام للغاية بالنسبة لنا ونريد أن يستمر هنا. سنصل لاتفاق آجلا أو عاجلا، وعلى قد الإمكان سنسعى كي يكون التجديد هذا الموسم".

وأضاف "نيمار يمتلك المقومات للفوز بالكرة الذهبية، هذا ثاني أفضل لاعب في العالم بعد ميسي، سيرشح بكل تأكيد لنيل الجائزة".

وبسؤاله عن حالة نجم الفريق الأرجنتيني الذي يواصل التعافي من إصابة في الركبة، قال "يتعافى بشكل جيد، ولكننا لن نستعجل عودته للملاعب قبل الوقت المحدد".

وبخصوص حاجة الفريق لإبرام صفقات جديدة، قال "لويس انريكي يرغب في تحسين الفريق، ولكن من الصعب القيام بالأمر خلال سوق الانتقالات الشتوية، لازال لدينا وقت".

وأضاف أن فلسفة برشلونة في اللعب لن تتغير وهي الاستحواذ على الكرة "هذه الطريقة هي التي جعلت الجميع يعشقون برشلونة، كل شيء بدأ مع كرويف، وبدءا من هذا الوقت ونحن في تطور، الأولوية دائما ستكون لامتلاك الكرة بشكل جيد".