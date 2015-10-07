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بالصور .. ندوة بجامعة جنوب الوادي عن دور الإعلام في مساندة المشروعات القومية‎

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بالصور .. ندوة بجامعة جنوب الوادي عن دور الإعلام في مساندة المشروعات القومية‎ بالصور .. ندوة بجامعة جنوب الوادي عن دور الإعلام في مساندة المشروعات القومية‎

 

خلال الندوة

أقيمت بجامعة جنوب الوادي، على هامش فعاليات الملتقى الإعلامي الأول لكليات ومعاهد وأقسام الإعلام، والذى يقام في الفترة من 4-8 أكتوبر 2015 تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة، ندوة عن دور الاعلام في مساندة المشروعات القومية في بداية الندوة أشارت الدكتورة عزة عبد العزيز رئيس قسم الإعلام بآداب سوهاج، إلى أهمية المشروعات القومية حيث ثبت تاريخيًا عدم إلتفاف الشعب المصري إلا حول المشروعات القومية مثل مشروع قناة السويس الجديدة، فهو المشروع القومي الجديد لمصر فقام الشعب المصري بتمويل المشروع بالكامل، وتم حفر القناة الجديدة في عام واحد بدلاً من ثلاث أعوام.

كما أكدت أن الإعلام هو السند القوي لدعم المشروعات القومية حيث يقوم بتوضيح الأهمية الاقتصادية للمشروعات القومية والجهود المبذولة لانجازها، كما تحدث الدكتور إبراهيم البهي نائب رئيس تحرير الأهرام عن دور الإعلام في توجيه الرأي العام ومساندة المشروعات القومية.

كما أوضح الدكتور سيد رشاد مدير تحرير مجلة الاهرام العربي أهمية مشروع استصلاح 4 مليون فدان، والذي يعتبر من المشروعات القومية التي يجب تسليط الضوء عليها، كما أشار إلى الفلسفة الاقتصادية التي تحكم المشروعات القومية وضرورة نقل مركز الثقل الاقتصادي من المركز الي الهوامش، تم خلال الندوة عرض العديد من الأفلام التسجيلية عن قناة السويس الجديدة للجامعات المشاركة في الملتقى.

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