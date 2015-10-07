«باسم مرسى» ينفى إعتذاره لمرتضى منصور

فى مفاجأة من العيار الثقيل، نفى باسم مرسى مهاجم نادى الزمالك ومنتخب مصر إعتذاره لرئيس القلعة البيضاء مرتضى منصور.

وكان إتحاد الكرة أصدر بيان على لسان اللاعب أعتذر من خلاله لمجلس إدارة نادى الزمالك، وتقبله لأى عقوبة ستفرض عليه مستقبلاً، إلا أن مرسى خرج عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى “انستجرام” ينفى فيه الإعتذار.

وكتب باسم: “أنا لم أعتذر لأشخاص، وكل ما يتردد في الصفحات والمواقع ليس عن لساني اذا طلب مني الإعتذار، لن اعتذر إلا لجمهور نادي الزمالك وكيان نادي الزمالك”.

واضاف: “أي تصريح او كلام علي لساني لن يكون غير من علي صفحتي الرسمية هنا وعلي الفيس”.