بالصور.. أسوان تحتفل بنصر أكتوبر

نظمت محافظة أسوان، برنامج حافل للاحتفال بالذكرى الـ42 لانتصارات أكتوبر المجيدة، اليوم الأربعاء، شاركت فيه مديريات الشباب والرياضة والثقافة والتعليم.

وأعطى محافظ أسوان، مصطفى يسري، إشارة بدء الاحتفالات بانطلاق كرنفال وطني، يضم ألف طالب من طلاب المدارس الإعدادية والثانوية، يرتدون زي موحد بألوان الأحمر والأبيض والأسود، في هيئة علم مصر، في مسيرة رياضية، وسط أجواء من البهجة والسرور وعلى أنغام الأغاني الوطنية

وانطلقت المسيرة من أمام مبنى ديوان عام المحافظة، مرورا بكورنيش النيل وحتى نادي التجديف للرياضيات المائية، بمشاركة 60 عربة حنطور.

وحضر الاحتفالية، مدير أمن أسوان، اللواء عمر ناصر، والسكرتير العام للمحافظة، محمد مصطفى، ومديري المديريات والهيئات الحكومية، وبمشاركة جماهيرية من أهالي مدينة أسوان.