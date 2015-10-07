بحث مشكلة المتقدمين لمعهد الحاسب الآلي بالسويس‎

قال اللواء العربي السروي محافظ السويس خلال الاجتماع التنفيذي لمديريات الخدمات المصغر، إن المحافظة تلقت طلبات أولياء أمور الطلبة والطالبات من أبناء السويس الذين تم قبولهم في معاهد خارج المحافظة بناءًا على توزيع مكتب التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي ويرغبون في التحويل إلى معهد الحاسب الآلي بالسويس لتقليل الاغتراب.

وأشار المحافظ إلى أنه تم إرسال أسماء الراغبين في التحويل إلى وزارة التعليم العالي لطلب الموافقة على التحويل للمعهد وكذلك تم إرسال خطاب آخر لاستعجال وزارة التعليم العالي في هذا الشأن، كما تم عرض الموضوع على السيد الدكتور وزير التعليم العالي والذي وعد بدراسة المشكلة وإيجاد الحلول المناسبة.

حضر الاجتماع المهندس محمد مرسي السكرتير العام للمحافظة ونشأت البارودي السكرتير العام المساعد وأعضاء المجلس التنفيذي المصغر .