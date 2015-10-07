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الأهلي يحسم قيد ربيعة وحجازي قبل السوبر ' مهما كلف الأمر '

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الأهلي يحسم قيد ربيعة وحجازي قبل السوبر ' مهما كلف الأمر ' الأهلي يحسم قيد ربيعة وحجازي قبل السوبر ' مهما كلف الأمر '

يعقد الثنائي عبد العزيز عبد الشافي المدير الفني للأهلي ومحمد عبد الوهاب عضو مجلس الإدارة اجتماعا بمحمد ناجي جدو وشريف عبد الفضيل لإنهاء أزمة رحيلهما.

واشترط الثنائي جدو وعبد الفضيل الحصول على عقدهما للموافقة على الرحيل عن الأهلي وهو ما يمنع الفريق من قيد الثنائي رامي ربيعة وأحمد حجازي.

ويعكف الأهلي خلال الساعات المقبلة على حسم ملف إنهاء تعاقد جدو وعبد الفضيل لقيد ثنائي دفاع قبل مباراة السوبر والمقرر إقامتها يوم 15.

وقال جمال جبر المنسق الإعلامي لقطاع الكرة "حسم ملف قيد ربيعة وحجازي مسألة مصيرية للأهلي لأن الثنائي يجب أن يكون لهما دورا في مباراة السوبر وسيتم قيدهما مهما كلف الأمر".

وكان الأهلي ضم رامي ربيعة من سبورتنج لشبونة وأحمد حجازي في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع فيورنتينا إلا أنه فشل في قيدهما حتى الآن لعدم وجود أماكن بالقائمة.

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