وزير الخارجية والوفد المرافق يغادر أديس أبابا متوجهًا إلى الخرطوم

كتب : أ ش أ منذ 5 دقائق

غادر وزير الخارجية محمد كامل عمرو والوفد المرافقله العاصمة الإثيوبية أديس أبابا صباح اليوم الثلاثاء متوجها إلى الخرطوم لإجراء مباحثات مع المسؤولين بالحكومة السودانية حول العلاقات الثنائية بين البلدين.

كان في وداع الوزير عمرو بمطار أديس أبابا عدد من كبار المسؤولين الإثيوبيين والسفير المصري لدى إثيوبيا محمد إدريس، ويضم الوفد المصري المرافق للوزير كلا من السفير على الحفني نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية والسفيرة أمل سلامة نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون النيل والمستشارأحمد أبوزيد بوزارة الخارجية والدكتور شريف محمدي رئيس الإدارة المركزية لشؤون المعلومات بقطاع مياه النيل بوزارة الموارد المائية والري.