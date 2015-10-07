منتخب السنغال الأوليمبي يعلن عن قائمة لاعبين لمواجهة مصر!

يؤكد مسؤولو منتخب مصر أن السنغال ستلعب بفريقها الأول في ودية الإمارات، في حين أعلن المدير الفني للمنتخب الأوليمبي لأسود التيرانجا عن قائمة لاعبين تسافر إلى دبي لمواجهة الفراعنة.

أزمة اندلعت في الساعات الأخيرة حول مباراة منتخبي مصر والسنغال الودية والتي سوف تقام في الإمارات يوم الخميس، والسبب هو رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" احتساب المباراة ضمن الأجندة الدولية.

وأكد مصطفى طنطاوي المنسق الإعلامي لمنتخب مصر أن سبب الأزمة هو أن منتخب السنغال سوف يسافر بعد المباراة إلى الجزائر من أجل لقاء فريقها وهنا الوقت المستغرق للسفر سوف يستغرق أكثر من خمس ساعات بالإضافة إلى أن المسافة بين المباراتين لا يفصل بينهما إلا خمسة أيام فقط، وهذا ضد لوائح الفيفا.

ولكن، ذكر موقع "ويوسبورت" السنغالي أن بعثة منتخب أسود التيرانجا الأوليمبي هي من ستطير إلى دبي، من أجل مواجهة منتخب مصر يوم الخميس.

وبالتالي، هذا سبب رفض الفيفا الاعتراف بودية مصر والسنغال.

وتضم القائمة التي أعلنها سيرجين ساليو ديا المدير الفني للمنتخب الأوليمبي السنغالي 23 لاعبا، 7 منهم يلعبون في فرق محلية، يتجهون من داكار إلى دبي. و16 محترفا ينضمون من فرقهم إلى الفريق هناك.

الغريب أن هداف هذا الفريق موسى سيدي مهاجم فريق ميتز سيغيب عن مواجهة مصر، لأن فريقه رفض السماح له بالانضمام للمنتخب الأوليمبي في مباراة غير مدرجة في الأجندة الدولية للفيفا.