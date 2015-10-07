مدرب الأهلي - نجم الهلال السابق لـ في الجول: باكيتا أقل من طموحات الأهلي.. ولهذا لا يجب إعادة جوزيه

هل البرازيلي كارلوس باكيتا المرشح لتدريب الأهلي هو الأنسب لقيادة المارد الأحمر خلفا لفتحي مبروك المدير الفني السابق؟

الأهلي كان قد ودع الكونفدرالية بعد أن خسر ذهابا وإيابا من أورلاندو لتوجه إدارة الأهلي الشكر إلى فتحي مبروك المدير الفني وعلاء عبد الصادق المشرف العام على الكرة.

وأكد عبد العزيز عبد الشافي المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي أن المدرب السابق لمنتخب السعودية ونادي الهلال السعودي كارلوس باكيتا مرشح قوي لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

وتواصل FilGoal.com مع المحلل السعودي ونجم الهلال السابق فيصل أبو اثنين من أجل التحدث عن مدرب السعودية السابق.

وقال فيصل "باكيتا مدرب جيد لكن لا أعتقد أنه يناسب فريق بحجم الأهلي عربيا وإفريقيا.. أعتقد أنهم بحاجة لمدرب أفضل منه".

وأضاف "الأهلي يمر بمرحلة انتقالية في الوقت الحالي ويحتاج لمدرب أفضل فنيا من باكيتا لإعادته لمنصة التتويجات من جديد".

وأردف "الفريق بالفعل يمتلك لاعبين جيدين فقط ينقصهم المدرب المناسب".

جوزيه

"بالنسبة لعودة مانويل جوزيه فأعتقد أن الأهلي بحاجة للتجديد، مانويل جوزيه قاده لبطولات كثيرة في الماضي وأتمنى أن يظل تاريخا ولا يعود".

"الأهلي في الوقت الحالي يحتاج لمدرسة تدريبية جديدة وفكر جديد مثلما تفعل الأندية الأوروبية حاليا ولهذا أرى أنهم لا يجب أن يعيدوه".