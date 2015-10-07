ضبط متهم إخواني في سفاجا‎ هارب من حكم بالمؤبد في قضية اقتحام قسم الفيوم

ألقى جهاز الأمن الوطني بالبحر الأحمر، بالاشتراك مع المباحث الجنائية القبض علي أحد عناصر تنظيم الإخوان بمحافظة الفيوم، أثناء تواجده بمدينة سفاجا، بالكشف تبين أنه هارب من حكم بالسجن المؤبد، ومطلوب فى قضية اقتحام قسم شرطة سنورس بمحافظة الفيوم.

كانت معلومات قد وردت إلى الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر، تفيد قيام أحد عناصر تنظيم الإخوان بمحافظة الفيوم، باستئجار شقة مفروشة بمدينة سفاجا، وأكدت المعلومات أن المتحري عنه مطلوب فى قضية اقتحام قسم شرطة سنورس ومتهم بالشروع فى القتل وصادر ضده حكم بالمؤبد.

وبعد التأكد من المعلومات الواردة عرضها على اللواء عادل التونسي مدير أمن البحر الأحمر، تم تقنين الاجراءات، وإلقاء القبض علي المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتم إنهاء إجراءات ترحيله إلى مديرية أمن الفيوم.