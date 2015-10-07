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ضبط 3 بنادق خرطوش و12 كيلو بانجو و2300 قرص مُخدر في أسوان‎

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ضبط 3 بنادق خرطوش و12 كيلو بانجو و2300 قرص مُخدر في أسوان‎ ضبط 3 بنادق خرطوش و12 كيلو بانجو و2300 قرص مُخدر في أسوان‎

المضبوطات

تمكنت قوة من مباحث مركز شرطة دراو، من ضبط المدعو “أحمد عوض الله صالح”، وشهرته “فرامل”، 43  سنة- عاطل، ومُقيم بـالشطب- دائرة مركز دراو، والمُسجل شقي خطر، تحت رقم 958 فئة ب- مُخدرات، وكان قد سبق إتهامه في 5 قضايا، والتي تنوعت ما بين “مخدرات- سلاح، وبحوزته 3 أسلحة نارية، عباره عن:
> ” 3 بندقية خرطوش عيار 12 مم، و50 طلقة من ذات العيار،  و8 لُفافات مُختلفة الأحجام من نبات البانجو المُخدر، وتزن جميعها حوالي 12كجم،  و2300 قُرص لعقار الترامادول المُخدر،  ومبلغ مالي، وقدره 1900 جنيه، بالإصافة إلى هاتف محمول .

واعترف المتهم، بملكيته للأسلحة النارية، بقصد الإتجار في الأسلحة النارية، والمواد والأقراص المُخدرة، بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة تجارته، والهاتف المحمول لسهولة الإتصال بعملائه،
> وجاري العرض على النيابة العامة، للتحقيق.

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