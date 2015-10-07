البعثات الدبلوماسية في الخارج تكثف اتصالاتها لتأمين الانتخابات البرلمانية

قال السفير حمدي لوزا، نائب وزير الخارجية، إن السفارات والقنصليات المصرية في الخارج تنسق مع سلطات دولة الاعتماد لإخطارها بموعد الانتخابات البرلمانية، وتوفير الحماية الأمنية اللازمة لمقار البعثات خلالها.

وأشار لوزا إلى ما قامت به عناصر جماعة الإخوان، من محاولة الاعتداء على القنصلية العامة في باريس قبل إجراء الانتخابات الرئاسية الماضية، إلا أن الشرطة الفرنسية تصدت لهم، وأن تحرك السفارات والقنصليات المصرية يأتي في إطار التحسب لتكرار تلك الواقعة في فرنسا أو أي دولة أخرى.

وأكد نائب وزير الخارجية أنه في إطار توجيهات سامح شكري وزير الخارجية، فقد تم تكثيف الاتصالات مع السلطات المحلية في الدول المختلفة لإتاحة الفرصة للمواطنين المصريين في الخارج للإدلاء بصوتهم في الانتخابات البرلمانية في أمن وسلام.