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باسم مرسي يعتذر لمجلس إدارة الزمالك ويوضح حقيقة التصريحات الأخيرة

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باسم مرسي يعتذر لمجلس إدارة الزمالك ويوضح حقيقة التصريحات الأخيرة باسم مرسي يعتذر لمجلس إدارة الزمالك ويوضح حقيقة التصريحات الأخيرة

نفى باسم مرسي نجم منتخب ونادي الزمالك، صجة ما تناولته وسائل الإعلام في الفترة الماضية وما نسب إليه من تصريحات، ولذلك وجد من واجبه التوضيح أنه لم يصدر عنه أي ردود أفعال مطلقا سوى أنه اكتفى بوضع صورته مع والدته تقديرا واعتزازا بها وأنها أهم وأغلى إنسان عنده على وجه الأرض.

وأشار “مرسي” إلى أن باقي الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وكافة التصريحات التي نسبت إليه لا تمت له بأي صلة، وشدد على أنه لا داعي للصيد في الماء العكر.

وأكد “مرسي” على حبه واحترامه الكامل لنادي الزمالك وجماهيره ومجلس إدارته ورئيسه المستشار مرتضى منصور ولكافة أعضاء المنظومة الرياضية في مصر، مؤكداً اعتزازه بالانتماء لهذه القلعة الرياضية العظيمة.

وأعرب مرسي عن أسفه البالغ واعتذاره لسوء الفهم المترتب على تلك التصريحات المنسوبة إليه، موضحا في الوقت نفسه أنه ملتزم بالامتثال لكافة قرارات مجلس الإدارة بالنادي فور عودته من معسكر الوطني الحالي.

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