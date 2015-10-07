مجلس إدارة الزمالك يقبل إعتذار باسم مرسى

اعلن عضو مجلس إدارة نادى الزمالك أحمد مرتضى منصور عن قبول الإعتذار الذى تقدم به اللاعب باسم مرسى،مطالبا لاعبى الفريق بالتركيز فى إستعدادهم لمباراة السوبر المحلى امام الاهلى.

أحمد كشف عن ذلك عبر صفحته الرسميةى بموقع فيس بوك ،وكتب.”بعد تقديم باسم مرسي ابن نادي ‫‏الزمالك لاعتذار وتاكيد احترامه للكيان، وعدم خروجه عن منظومه نادي الزمالك، يقبل نادي الزمالك ‫اعتذار احد ابنائه ،ويؤكد مجلس الاداره ان الغايه من تلك الوقفه من اجل مصلحه باسم نفسه، وباقي اللاعبين في الفريق، ويشكر نادي الزمالك اتحاد الكره ورئيس بعثه المنتخب في الامارات استاذ سيف زاهر ،والمشرف العام استاذ حسن فريد ،ويطالب اللاعبين بالتركيز في مباراه السوبر من اجل اسعاد جماهير الزمالك”.