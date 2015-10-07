أوغلو : لن نقدم تنازلات بشأن انتهاك الطائرات الروسية لمجالها الجوي مع سوريا

أعلن رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، اليوم الأربعاء، أن “اثنتين من الضربات الروسية الـ57 استهدفتا داعش”، مشدداً على أن “الغارات الأخرى وجهت ضد الفصائل المعارضة الأخرى المدعومة من تركيا والولايات المتحدة”.

وقال أوغلو، إن هذه الأرقام صادرة عن الاستخبارات العسكرية التركية.

وأضاف أن تركيا “لن تقدم تنازلات” في ما يتعلق بانتهاك الطائرات الحربية الروسية لمجالها الجوي على الحدود السورية، آملاً في أن لا يتحول الصراع في سوريا أزمة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي ولا نزاعاً بين روسيا وتركيا.

وقال أوغلو، متحدثاً للصحافيين عن التوتر القائم حالياً بين أنقرة، العضو في الحلف الأطلسي، وموسكو، التي تشن حملة غارات جوية في سوريا: “لن نقدم أي تنازلات في ما يتعلق بأمن حدودنا ومجالنا الجوي”.