القبض على قبرصى شاذ جنسيا أثناء ارتدائه ملابس نسائية مثيرة فى الزمالك

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب برئاسة اللواء أمجد شافعي مدير الإدارة، من ضبط شاب شاذ جنسيا يرتدى ملابس نسائية "شيميل" قبرصى الجنسية بتهمة ممارسة الشذوذ الجنسي.

كان تلقى اللواء محمد زكاء مدير إدارة النشاط الداخلى بالإدارة تفيد قيام شاذ جنسيا من قبرص بالتردد على بعض الدول العربية ويقوم باستقطاب راغبى ممارسة الفجور عن طريق إنشائه صفحة الاكترونية للتواصل معه وان الشاب القبرصي متواجد في البلاد حاليا.

اكدت تحريات العقيد إبراهيم الطويل صحة المعلومات والتى أضافت أن الشاب يتقاضى 2000 جنية فى الساعة لممارسة الشذوذ معه .

وعقب إنهاء الاجراءات اللازمة تمكن العقيد أحمد طاهر والعقيد عصام أبو عرب والقدمين محمد حلمى وعمر مطر ووليد طراف وايهاب توفيق، من ضبط المتهم بمنطقة الزمالك أثناء ارتداءة ملابس نسائية مثيرة.

وبتفتيش منزلة عثرت القوى على كميات كبيرة من الملابس النسائية المثيرة ومبالغ مالية مختلفة وهواتف محمولة عليها محادثات عديدة مع آخرين لارتكاب جرائمة.

وبمواجهة المتهم اعترف بما هو منسوب إليه، وأضاف أنه قادم من الأردن ووصل القاهرة منذ فترة قصيرة وتردد على مصر 3 مرات لمده شهر فى كل مرة لارتكاب جريمة، وبالعرض على اللواء زكريا أبو زينة نائب المدير العام، أمر بتحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهم إلى النيابة .