أخبار عاجلة

«زيدان»: تنتظرنا 90 دقيقة مليئة بالمعاناة في «الديربي» -
بعد اعتزال إنزاجي.. تعرف على قائمة العار لرقم 9 في ميلان -
إنريكي: مالاجا قادر على إلحاق الضرر ببرشلونة -
العين الثالثة: من هو المدرب الأفضل الذي يراه ك. إيهاب جلال -
اردوغان: الضربة الأميركية في سوريا "غير كافية" -
الشرطة السويدية تشتبه بأن حادث الدهس في ستوكهولم عمل إرهابي -
بالصور.. تشييع جثمان مجند بأسيوط بعد استشهاده في هجوم إرهابي بالعريش -
للرجل.. قبل شراء حذاء الصيف.. شاهد موضة "السنيكرز" لهذا العام -
بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي -
العين الثالثة: رأي ك. إيهاب جلال في جون أنطوي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على قبرصى شاذ جنسيا أثناء ارتدائه ملابس نسائية مثيرة فى الزمالك

Google+ Print
القبض على قبرصى شاذ جنسيا أثناء ارتدائه ملابس نسائية مثيرة فى الزمالك القبض على قبرصى شاذ جنسيا أثناء ارتدائه ملابس نسائية مثيرة فى الزمالك
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب برئاسة اللواء أمجد شافعي مدير الإدارة، من ضبط شاب شاذ جنسيا يرتدى ملابس نسائية "شيميل" قبرصى الجنسية بتهمة ممارسة الشذوذ الجنسي.

كان تلقى اللواء محمد زكاء مدير إدارة النشاط الداخلى بالإدارة تفيد قيام شاذ جنسيا من قبرص بالتردد على بعض الدول العربية ويقوم باستقطاب راغبى ممارسة الفجور عن طريق إنشائه صفحة الاكترونية للتواصل معه وان الشاب القبرصي متواجد في البلاد حاليا.

اكدت تحريات العقيد إبراهيم الطويل صحة المعلومات والتى أضافت أن الشاب يتقاضى 2000 جنية فى الساعة لممارسة الشذوذ معه .

وعقب إنهاء الاجراءات اللازمة تمكن العقيد أحمد طاهر والعقيد عصام أبو عرب والقدمين محمد حلمى وعمر مطر ووليد طراف وايهاب توفيق، من ضبط المتهم بمنطقة الزمالك أثناء ارتداءة ملابس نسائية مثيرة.

وبتفتيش منزلة عثرت القوى على كميات كبيرة من الملابس النسائية المثيرة ومبالغ مالية مختلفة وهواتف محمولة عليها محادثات عديدة مع آخرين لارتكاب جرائمة.

وبمواجهة المتهم اعترف بما هو منسوب إليه، وأضاف أنه قادم من الأردن ووصل القاهرة منذ فترة قصيرة وتردد على 3 مرات لمده شهر فى كل مرة لارتكاب جريمة، وبالعرض على اللواء زكريا أبو زينة نائب المدير العام، أمر بتحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهم إلى النيابة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الخارجية المصرية تدعو أمريكا وروسيا للتحرك الفعال لحل الأزمة السورية

الخارجية المصرية تدعو أمريكا وروسيا للتحرك الفعال لحل الأزمة السورية

مصر للطيران: 14 رحلة تنقل 3100 معتمر إلى الأراضي المقدسة

مصر للطيران: 14 رحلة تنقل 3100 معتمر إلى الأراضي المقدسة

خطوة تصعيدية جديدة تجاه دخول المصريين الأراضي السودانية

خطوة تصعيدية جديدة تجاه دخول المصريين الأراضي السودانية

حينما تُبصر الأصابع.. حكاية أول مجلة للمكفوفين في مصر

حينما تُبصر الأصابع.. حكاية أول مجلة للمكفوفين في مصر