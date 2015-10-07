تجديد حبس المتهمين بقتل مريض نفسى ببولاق أبو العلا 15 يوما على ذمة القضية

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، حبس شخصين لاتهامهما بقتل شاب خلال مشاجرة نشبت بينهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كانت نيابة بولاق أبو العلا، برئاسة المستشار أحمد فاروق، قررت حبس متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بقتل شاب خلال مشاجرة نشبت بينهما على الكورنيش.

كشفت تحقيقات النيابة عن نشوب مشاجرة بين ثلاثة أشخاص حول سعر كمية من الحديد، تطورت إلى قيام أحدهم إلى استخدام زجاجة وكسرها وقبل تصويبها إلى الآخرين انتابته حالة تشنج وهياج نفسى وسقط على الأرض مغشيًا عليه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، وبالعرض على النيابة انتقل فريق لمناظرة الجثة ولم يجدوا بها أى إصابات ظاهرية، فأمرت النيابة بندب فريق من الطب الشرعى وكشف أسباب الوفاة.