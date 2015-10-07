حريق بجمعية الشبان المسلمين بوسط القاهرة والحماية المدنية تسيطر على النيران

اشتعلت النيران بإحدى الغرف بجمعية الشبان المسلمين بوسط القاهرة بالقرب من دار القضاء العالى، نتيجة لماس كهربى، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء، وتم إخماد الحريق بدون وقوع أى إصابات.

كان اللواء جمال حلاوة مدير الحماية المدنية بالقاهرة تلقى بلاغًا من غرفة النجدة باشتعال النيران بإحدى المبانى بالقرب من دار القضاء العالى، وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إطفاء إلى المكان، وتمت السيطرة على الحريق.

وتبين اشتعال النيران، بسبب ماس كهربى بإحدى الغرف بمبنى الجمعية الشبان المسلمين وتم إخماد النيران المشتعلة وفى انتظار المعمل الجنائى، لتحديد الخسائر التى أدت إلى نشوب الحريق.