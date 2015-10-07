شلل مرورى بمحاور القاهرة والجيزة بسبب هطول الأمطار وخروج طلاب المدارس

شهدت شوارع وميادين القاهرة والجيزة زحامًا شديدًا اليوم، الأربعاء، بسبب هطول الأمطار على كافة المحاور، ووجود كثافات مرورية عالية مع خروج طلاب المدارس والجامعات خلال فترة الذروة الثانية للزحامات المرورية، فى ظل تواجد رجال المرور بكافة الطرق.

كما تسبب هطول الأمطار على القاهرة فى شلل مرورى ببعض المحاور الرئيسية بالعاصمة، حيث تكدست السيارات أعلى كوبرى أكتوبر فى الاتجاهين للقادم من مدينة نصر وفى طريقه إلى ميدان رمسيس والعكس، وكذلك أمام القادم من مناطق الجيزة فى طريقه إلى وسط البلد.

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>كما ظهرت كثافات مرورية عالية أعلى كوبرى أكتوبر للمتجه من ميدان التحرير وصولا الى مناطق الجيزة وبنزلة شارع البطل أحمد عبد العزيز بالمهندسين، بسبب تراكمات المياه واستقلال طلاب المدارس للسيارات.

وشهد طريق الأوتوستراد زحاما مروريا بالاتجاه القادم من مناطق حلوان وفى طريقه إلى القاهرة، واصطفت السيارات أعلى كوبرى 15 مايو للقادم من منطقة الإسعاف وفى طريقه إلى شارع جامعة الدول وسفنكس، وتكرر الأمر أعلى المحور بمناطق المريوطية وصفط اللبن.

وتكدس المواطنون أمام المواقف العمومية انتظارا للسيارات، كما ظهرت تجمعات المياه أسفل نفق الفردوس وشارع السرايا أمام كلية طب قصر العينى وكوبرى غمرة للمتجه من مصطفى السيد ومنزل كوبرى الجيش المتجه للدائرى لشارع الثورة، فى ظل تواجد مرورى لضباط وأمناء ومجندى إدارتى المرور بالمحافظتين وبصحبتهم أوناش منتشرة بشكل مكثف بجميع المناطق لإزالة أى أعطال من شأنها إعاقة حركة المرور.

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>كما شهد محور 26 يوليو وشارعا الهرم وفيصل بمحافظة الجيزة حالة من التكدس المرورى بسبب سقوط الأمطار الغزيرة منذ فجر اليوم، مما أدى إلى حالة من الزحام المرورى وسط تصادمات خفيفة بين السيارات بسبب التزحلق من المياه على الطريق.

كما تكدس العديد من المواطنين فى محطة مترو الشهداء والسادات، ما أدى إلى تواجد أعداد كبيرة من الموظفين والعمال والطلاب على أرصفة المترو لتغيير اتجاهات المترو من محطة الشهداء.

من جانبه قال الرائد أحمد عادل، مسئول العلاقات العامة بمرور القاهرة، إن هناك تنسيقا كاملا بين الإدارة العامة لمرور القاهرة والشركة القابضة للمياه للعمل على شفط تجمعات لمياه الأمطار من الشوارع والمحاور التى تسببت فى إعاقة حركة المرور أمام السيارات وبعدما يتم رصد تلك الأماكن سيتم الانتقال إليها بشكل سريع منعا للاختناقات المرورية.