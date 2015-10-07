بالفيديو.. أنصار "الحوينى" يتهمون "النور" بـ"فبركة" فيديو يدعو فيه لتأييد الحزب

اتهم أنصار الداعية الإسلامى أبو إسحاق الحوينى، حزب النور بفبركة فيديو للشيخ حول الحزب، من أجل استغلاله فى الدعاية الانتخابية للحزب السلفى فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.

ونشر عدد من نشطاء حزب النور فيديو للشيخ الحوينى يعلن فيه أن وجود حزب النور فى المشهد السياسى ضرورة، ولابد من الدفاع عنه، بينما أصدر نجلا الشيخ بيانا يؤكدان أن الفيديو اجتزأ من سياقه.

وقال هيثم الحوينى نجل الشيخ أبو إسحاق الحوينى فى بيان له: "انتشر فى الآونة الأخيرة مقطع فيديو منتزع من سياقه عن رأى الشيخ الحوينى فى حزب النور أنه صار وجوده ضرورة".

وأضاف نجل الحوينى فى بيان عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": "هذا لا يمثل رأى الشيخ، إذ أن هذا الكلام كان بتاريخ 1/3/2013 خلال لقاء مع بعض الأخوة المغاربة يسألونه عن الواقع السياسى، وكان الشيخ يقول آنذاك بأن تكون الأحزاب الدينية حامية للدعوة كحزبى النور والوطن".

وتابع هيثم الحوينى فى بيانه: "ليس للشيخ علاقة بما استجد من أحداث ولكل حدث حديث فنرجو من الجميع التحرى قبل النشر".

وفى السياق ذاته، قال حاتم الحوينى نجل الشيخ أبو إسحاق الحيونى، إن الآونة الأخيرة شهدت انتشار فيديو لوالده يتحدث فيه عن حزب النور وأنه صار واجب وهذا الفيديو كان له واقع فى وقته، والذى كان فى شهر مارس 2013، وهناك فيديو كبير اجتزأ فيه هذا الكلام، وكان الوالد يتحدث عن الواقع السياسى آنذاك".

من جانبه قال الشيخ مدحت عمار القيادى السلفى، إن فيديو الشيخ أبو إسحاق الحوينى الذى نشره عدد من مرشحى حزب النور الآن هو فيديو قديم، وكان يتضمن رأى الشيخ فى المستجدات التى تحدث فى مصر، وقام بعض أنصار حزب النور بحذف كلمة الوطن لويهموا الناس أن الشيخ يؤيد الحزب.

وأضاف عمار فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الشيخ الحوينى متوقف تماما عن السياسة ولا يتدخل فى السياسة والمستجدات التى تشهدها مصر الآن، موضحا أن صدور بيانات من نجلى الشيخ الحوينى الآن جاء بعدما قام عدد كبير من مرشحى حزب النور وأعضائه بنشر هذا الفيديو على صفحاتهم على الفيسبوك الآن والقول بأن الحوينى يدعم الحزب.

وأكد القيادى السلفى أن الشيخ أبو إسحاق الحوينى متوقف عن أى أمور سياسة صيانة لعرض الشيخ.