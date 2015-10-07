تغيب أحمد عز وسما المصرى عن حضور جلسة الفصل فى طعون ترشحهما للانتخابات

تغيب رجل الأعمال أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى ومحاميه فريد الديب حتى الآن عن حضوره جلسة الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، فى نظر الحكم على استبعاده من خوض السباقى الانتخابى، والتى من المقرر أن تبدأ بعد قليل للفصل فى 44 طعنا على أحكام القضاء الإدارى والخاصة بالانتخابات البرلمانية.

كما تغيبت الفنانة سما المصرى فى حضورها الجلسة للفصل فى دعواها المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى برفض استبعاد سما المصرى المرشحة عن دائرة الجمالية ومنشأة ناصر، من الانتخابات، مطالبا بإلغاء الحكم والقضاء مجددا باستبعاد أوراقها لافتقادها شرط حسن السيرة والسمعة.